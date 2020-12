Capo d’Orlando – Aggiudicati i lavori di ammodernamento della scuola media di Via Piave

Sarà la ditta Aveni srl di Barcellona Pozzo di Gotto a realizzare i lavori di ammodernamento sismico della Scuola Media “Mancari” di Via Piave per i quali il Comune di Capo d’Orlando aveva ottenuto un finanziamento di un milione 669mila euro. I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 18,361% su un importo a base d’asta di quasi un milione e 100mila euro.

Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e rientra nella programmazione in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 dove sono stati compresi altri lavori già appaltati. Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Mario Sidoti Migliore.

Lo storico plesso di via Piave sarà interessato da interventi che prevedono l’adeguamento alle normative di sicurezza, il risanamento dei pilastri, oltre all’adeguamento igienico sanitario dell’edificio e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Il 2021 sarà senz’altro l’anno delle scuole per Capo d’Orlando – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Da Furriolo a Via Roma, da Via Piave a Forno, senza dimenticare le palestre di Vina e della scuola media del centro, la programmazione in questo settore di grande rilevanza sociale darà i suoi frutti in termini di sicurezza, innovazione e vivibilità. La nuova Capo d’Orlando, quella che riparte dopo l’emergenza Covid, inizia proprio dalle scuole”.