Coronavirus – I guariti superano i nuovi casi di covid-19 nel territorio nebroideo. Curva epidemiologica in discesa

Sempre più comuni dell’area tirrenico nebroidea registrano un calo dei casi positivi e un significativo aumento delle guarigioni.

A Sinagra restano fermi a 2 gli attuali positivi e si ottimizzeranno i risultati sin qui ottenuti attraverso lo screening gratuito programmato in collaborazione con l’Asp di Messina e con la sede distaccata USCA di Sinagra che si terrà presso l’area mercatale domani, domenica 13 dicembre. L’iniziativa consentirà di effettuare fino a 200 tamponi ed è rivolta a dipendenti comunali, volontari del locale Gruppo di Protezione Civile e a tutti i cittadini sinagresi che intendono sottoporsi a test rapido per il covid-19. È ancora possibile prenotarsi compilando apposito modulo da consegnare all’Ufficio Polizia Municipale (entro le 13.00 di domani), oppure inviando una mail all’indirizzo sindaco@comunedisinagra.it entro le ore 22.00 di oggi sabato 12 Dicembre.

Situazione in miglioramento anche a S. Agata Militello dove da 45 si passa a 32 positivi attuali. Si registrano 3 nuovi casi accertati con tampone molecolare e 5 persone positive a test rapido. Dall’ultimo aggiornamento sono guarite 15 persone e 16 sono quelle in isolamento fiduciario per stretto contatto con positivi. Restano 5 di cui 1 in terapia intensiva, i cittadini santagatesi postivi al coronavirus ricoverati in ospedale, mentre la maggior parte dei pazienti in isolamento domiciliare sta bene e solo qualcuno presenta sintomi. Molti di loro hanno già superato i 21 giorni di quarantena obbligatoria.

Anche a Piraino si registra una lenta ma costante diminuzione dei casi positivi al covid-19, con un ulteriore miglioramento del quadro generale. Gli attuali positivi passano da 8 a 4, mentre i guariti sono saliti a 25.

In netto miglioramento la situazione epidemiologica a Patti, dove negli ultimi giorni non si sono registrati nuovi casi di positività, con, di contro un boom di guarigioni. Passa, infatti, da 36 a 12 il numero degli attuali positivi.