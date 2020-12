Coronavirus – Crescono i guariti a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo

Quel trend che sembrava in un’infinita ascesa, finalmente concede un po’ di respiro a Barcellona Pozzo di Gotto.

E, per la Città del Longano, l’ultimo aggiornamento è un segnale di speranza importante. Gli attuali positivi al Covid-19 scendono infatti sotto quota 200. Dopo i cinque nuovi casi di positività e le nove guarigioni registrate, tra cui una relativa a una dimissione ospedaliera, sono infatti 199 gli attuali contagiati dal coronavirus. Dei cinque nuovi casi di ieri, due si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già positive. Un riepilogo che quindi fa ben sperare.

Il dato degli attuali positivi è in discesa anche a Milazzo. Ieri quattro nuovi casi e sette guarigioni con il totale dei contagiati che adesso si attesta a quota 58. E, intanto, ieri sera in diretta Facebook, il sindaco Pippo Midili ha richiamato a tenere alto il livello di attenzione con comportamenti in linea alle normative anti contagio. Appello rivolto soprattutto ai giovani, affinchè modifichino alcuni comportamenti ritenuti pericolosi nell’ottica del contenimento della diffusione della pandemia.

Il dato degli attuali positivi al Covid-19 scende anche a Torrogrotta, dove i contagiati passano da 15 a 13. Sette le persone in isolamento fiduciario. Il dato degli attuali positivi comprende anche i nove anziani ospiti di una struttura che sono stati trasferiti in Hotel Covid e al Policlinico di Messina.