Coronavirus – 38 nuovi casi ieri nel messinese. Cresce ovunque il numero dei guariti

Sono stati 38, in tutto, i nuovi positivi al Coronavirus registrati ieri nel messinese. Un dato incoraggiante per la provincia, dove a rimpolparsi ogni giorno di più è il numero dei guariti.

A Barcellona Pozzo di Gotto 4 i nuovi casi, mentre ben 12 soggetti hanno sconfitto il Covid e adesso la situazione attuale vede 211 casi accertati. A Torregrotta sono positivi 3 operatori sanitari e 9 ospiti di una residenza per anziani. Oltre al cluster della casa di riposo, si contano 6 casi di positività, e 10 soggetti sono in isolamento fiduciario.

Anche a Capo d’Orlando scende il numero dei contagiati: attualmente sono 20 le persone positive, oltre a 17 soggetti in quarantena, in quanto contatti stretti di contagiati.

Sono scesi a 2 i casi ufficiali a Sinagra. Ben 63 le persone guarite nel comune nebroideo (10 in più rispetto all’ultimo aggiornamento). Ieri i ragazzi di Sinagra sono tornati a scuola, con la sola eccezione di due classi della Scuola elementare di Gorghi (quelle maggiormente interessate dall’epidemia) che continueranno la didattica a distanza.

Ad Acquedolci si registra un nuovo guarito, mentre un soggetto rientrato da fuori regione è risultato positivo al test rapido. La situazione attuale vede 11 positivi accertati con tampone molecolare, 2 al test rapido ed un totale di 51 guariti.

Cresce il numero dei guariti anche a Raccuja, dove adesso sono 23 le persone che hanno sconfitto la malattia, mentre restano solo 5 positivi al tampone molecolare e 10 sono in isolamento.

Due nuovi guariti anche a Tortorici, dove ci sono 25 positivi accertati e 35 persone sono in isolamento fiduciario. Domenica 13 dicembre invece, in piazza 4 novembre a Castell’Umberto si svolgerà la seconda tranche di screening in modalità drive-in, mentre a Brolo sono risultati tutti negativi i test eseguiti martedì ad alunni e docenti delle scuole dell’obbligo brolesi.