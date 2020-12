Coronavirus – La Sicilia sotto i mille nuovi casi: 918 oggi, su 8.386 tamponi. 34 le vittime

In tutto sono 40.246 gli attuali positivi in Sicilia (500 in più di ieri). 1.592 in totale, gli ospedalizzati (12 più di ieri), di cui 205 in terapia intensiva (8 meno di ieri).

Molti meno, oggi, i guariti: sono stati solo 354 (ieri erano 780). Ancora troppo alto il numero dei decessi, 34 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 36).

Per quanto riguarda le province, a registrare più casi è ancora quella di Catania, con ben 448 nuovi contagiati, segue Palermo, con 257 nuovi casi. In provincia di Messina nelle ultime 24 ore sono risultate positive 109 persone. Poi 39 a Siracusa, 28 a Ragusa, 17 ad Enna, 13 a Caltanissetta, 7 a Trapani e nessun nuovo caso nell’agrigentino.

IN ITALIA

Numeri in calo anche nel resto della nazione: il bollettino del ministero della Salute di oggi registra 13.720 nuovi casi, ma a fronte di soli 111.217, per un tasso di positività de 12,3%.

Ieri, infatti, i casi di contagio erano stati 18.887 a fronte di 163.550 tamponi processati. I decessi sono stati 528 in 24 ore. I ricoveri in terapia intensiva calano di 71 unità (in totale sono 3.382) mentre i ricoveri ordinari aumentano di 133 unità (in totale sono 30.524).