Barcellona. Otto nuove guarigioni dal Covid-19. Domani lo screening a Portosalvo

Per la prima volta a Barcellona Pozzo di Gotto il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi positivi. Si registra così un calo degli attuali positivi che infonde fiducia ma che non deve far abbassare la guardia con il rispetto delle regole anti contagio che rimane l’unica vera grande arma per difendersi dal nemico invisibile. Sono otto i guariti secondo l’ultimo dato fornito dall’Usca al sindaco Pinuccio Calabrò. Sei invece i nuovi positivi, dei quali due erano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Si registra purtroppo un nuovo ricovero in ospedale. E domani sarà il momento dell’atteso screening nel popoloso quartiere di Portosalvo, dove nei giorni scorsi scorsi è stato paventato il timore di un possibile focolaio. In tal senso, gli esami che saranno condotti nella giornata di domani potranno fornire indicazioni utili. La popolazione sta rispondendo presente, prenotandosi al numero 0909790394, messo a disposizione dall’Assessorato ai Servizi Sociali e operativo già ieri e per tutta la mattinata di oggi, fino alle 13. A partire dalle ore 9,30 di domani e fino alle 15,30, tre squadre composte ciascuna da due medici sottoporranno i residenti che si sono prenotati al tampone rapido. Il test in modalità drive in, come sottolineano da Palazzo Longano, è riservato esclusivamente alle persone che vivono a Portosalvo. Grazie al prezioso contributo di Croce Rossa Italiana e Club Radio CB, una postazione sarà allestita nel piazzale retrostante la Chiesa San Giovanni Paolo II.