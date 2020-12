Coronavirus – 1.483 i nuovi positivi oggi in Sicilia, ma ben 2.455 guariti. 242 in provincia di Messina

Sono stati 1.483 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 84 in più rispetto a ieri, ma con ben 11.536 tamponi processati, rispetto ai 10.773 di ieri.

Scende, dunque, seppure lievemente, il tasso di positività in Sicilia che passa dal 13% di ieri al 12.85% di oggi.

In tutto sono 39.731 gli attuali positivi in Sicilia, di cui 38.017 in isolamento domiciliare (il 95,7%). 1.714, in totale, gli ospedalizzati (23 in meno di ieri), di cui 220 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri).

A confortare è il boom di guariti, sono stati ben 2.455 i siciliani che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Ancora alto il numero dei decessi, 27 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34).

Per quanto riguarda le province, a registrare più casi è ancora quella di Catania, con ben 621 nuovi contagiati, segue Palermo, con 390 nuovi casi. Tantissimi i nuovi contagiati, oggi, anche in provincia di Messina, ben 242. In doppia cifra la provincia di Trapani con 70 nuovi casi, 60 a Siracusa, 52 a Caltanissetta e 42 a Ragusa. Solo 6 nuovi positivi in provincia di Enna e nessun nuovo caso nell’agrigentino.

IN ITALIA

Nel resto della nazione supera nuovamente quota ventimila il numero di nuovi casi in un giorno: sono stati 20.709 nelle ultime 24 ore (contro i 19.350 di ieri), ma con 207.143 tamponi processati (oltre 25mila in più rispetto a ieri).

Il tasso di positività per la prima volta dopo diverse settimane scende sotto il 10%: oggi è del 9,99%. Ancora troppo alto invece, purtroppo, il numero delle vittime: 684 in un giorno solo.