Villafranca Tirrena, droga dentro l’auto, arrestato

Trasportava mezzo chilo di marijuana e 23 grammi di cocaina a bordo di un’auto presa a noleggio; è stato arrestato a Villafranca Tirrena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato Mattina, intorno a mezzogiorno, la sua auto aveva avuto un incidente autonomo sulla A/20 in zona di Villafranca Tirrena. Ai poliziotti della sottosezione della Polizia Stradale A20 di Messina è parsa eccessiva l’attenzione dell’uomo per l’auto, il netto rifiuto a farsi trasportare in ospedale da personale 118 e un evidente nervosismo. La perquisizione del mezzo ha confermato i sospetti degli agenti e portato al rinvenimento della sostanza stupefacente, distribuita in cinque sacchetti.

L’uomo, 49 anni, in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, privo di patente perché revocata, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nel frattempo sono proseguiti i controlli delle forze dell’ordine a Messina e provincia per garantire sicurezza e rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del virus Covid 19. Tre le attività commerciali sanzionate: due a Piazza Duomo, una in località Tremestieri. Le prime effettuavano attività di asporto di cibo e bevande oltre l’orario consentito ed in entrambi i casi i titolari hanno asserito di non conoscere le disposizioni in atto. La terza ha aperto al pubblico ieri. Con l’ausilio di personale della sezione annona dei vigili urbani, si è proceduto a sanzionare gli esercizi commerciali e anche otto giovani sorpresi in via Comunale Camaro San Paolo.