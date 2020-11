Quasi ultimata la fermata di Fontanarossa: all’aeroporto di Catania si arriverà in treno

Manca poco per ultimare la fermata ferroviaria di Fontanarossa, al massimo qualche mese: da inizio 2021 l’aeroporto catanese si potrà raggiungere anche in treno.

Da Messina, ad esempio, in 1 ora e 20 si potrà raggiungere lo scalo.

Una svolta storica per la Sicilia, finalmente uno scalo aeroportuale internazionale come quello di Catania sarà collegato anche dalla linea ferroviaria. Così da Siracusa, Enna, Caltanissetta e Messina, sarà possibile raggiungere l’aeroporto.

Saranno completati a breve i lavori sia da parte di RFI che da parte della SAC (la società che gestisce l’aeroporto di Catania).

“Quest’opera strategica è inserita nel contratto di programma MIT-RFI 2017-2021 – spiega il Viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri –, ed è costata 5 milioni di euro. Fa parte di un lungo elenco di opere e interventi che RFI e MIT hanno programmato per l’ammodernamento della linea ferrata nell’isola e il rilancio del trasporto su ferro. L’intermodalità nella mobilità è un principio di azione cardine di questo governo, per garantire servizi ai cittadini e ottimizzare al meglio le infrastrutture del nostro Paese. L’aeroporto di Catania, finalmente, è più vicino ai grandi aeroporti europei e in Sicilia si inizia a parla in termini di normalità.”