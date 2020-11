Barcellona piange la terza vittima del Covid-19, si tratta della donna di 81 anni che aspettò 17 ore per il ricovero

Lacrime, dolore, tristezza. Barcellona Pozzo di Gotto, Venetico e Pace del Mela piangono tre vittime con coronavirus. La città del Longano piange la sua terza vittima dopo i decessi di una donna 91 anni e di un uomo di 67 anni.

Non ce l’ha fatta la signora Anna, 81 anni, l’anziana di Barcellona Pozzo di Gotto la cui odissea è stata raccontata dai media nei giorni scorsi.

La sua vicenda è finita sotto i riflettori per avere atteso per ben diciassette ore che si liberasse un posto di terapia intensiva. Lo scorso venerdì mattina era stata trasportata al Covid Hospital “Cutroni Zodda”. In serata, la situazione si è aggravata, ma non si trovavano posti in terapia intensiva. Il primo disponibile la mattina successiva, quando la signora, intubata, è stata trasferita al Papardo. E qui la donna è spirata.

Una vicenda molto triste, raccontata da una delle nipoti della signora su Facebook, la quale ha espresso anche tutto il suo dolore per l’ultimo saluto alla zia che non potrà essere accompagnata dagli affetti più cari. Un figlio risiede lontano, in zona rossa. Gli altri tre, che risiedono a Barcellona, risultano positivi. E la stessa nipote racconta di essere in quarantena. O

ggi alle 15 la benedizione al cimitero. Dolore che si somma a dolore. Sul caso della signora Anna, l’Asp ha nominato una commissione di indagine intorno alla quale si sono comunque sollevate polemiche per presunte incompatibilità.

Nella città del Longano adesso il numero degli attuali positivi sale a 227. L’aggiornamento di ieri sera infatti, a fronte di una sola guarigione, fa registrare otto nuovi positivi.

A Pace del Mela, deceduto un uomo di 59 anni, persona molto stimata e conosciuta nella Valle del Mela per la sua attività lavorativa. Oggi sarà lutto cittadino. A Venetico si registra invece il decesso di una donna di 70 anni. Si trovano ricoverati in ospedale il marito e il figlio.

Nella cittadina tirrenica ieri sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19. Il sindaco di Rometta, Nicola Merlino, ha fatto il punto della situazione. A Rometta Marea, l’Asp ha comunicato la positività di altre sette persone una guarigione. I positivi complessivi sono sedici. A Rometta centro e frazioni collinari, ai diciassette i positivi totali, collegati con il focolaio della scuola dell’infanzia, se ne sono aggiunti altri tre per un totale di 20 contagiati. Il totale degli attuali positivi sul territorio comunale è quindi di 36 persone.

A Santa Lucia del Mela, a seguito di un nuovo caso registrato, i positivi sono adesso sette. Dati in controtendenza a Milazzo, dove ieri si sono registrati sette nuovi positivi, ma anche 13 guariti. Il computo totale scende ancora e arriva a 57.