Decreto Ristori Ter: ecco i fondi per aiuti alimentari e buoni spesa

Per la Sicilia saranno oltre 43 i milioni di euro che potranno essere destinati dai comuni – è loro competenza la distribuzione – come aiuti alimentari. In particolare per la provincia di Messina arriveranno, tra gli altri: 1.7 milioni di euro per Messina, 365 mila euro per Barcellona Pozzo di Gotto, 220 mila euro per Milazzo, 108 mila euro per Lipari, 107 mila euro per Patti, 103 mila euro per Capo d’Orlando. “E’ l’ennesima dimostrazione che lo Stato c’è, il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese, ha spiegato il sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa; chiedo inoltre a tutti i cittadini di informarsi nei propri comuni e di segnalare eventuali anomalie.”