Giornata Mondiale contro la violenza di genere, l’iniziativa online dell’associazione La Clessidra

In occasione del 25 Novembre 2020, Giornata mondiale contro la violenza di genere, l’Associazione “LA CLESSIDRA costruire l’esperienza”/Centro Antiviolenza “NoalSilenzio” di San Piero Patti presenta la 6° edizione dell’iniziativa. “TANTI SIMBOLI UN SOLO IMPEGNO: NO AL SILENZIO – 10 LIBRI CONTRO LA VIOLENZA – INSTALLAZIONI & RIFLESSIONI.”

Collaboreranno all’iniziativa anche le associazioni: Il filo della Memoria di Librizzi, Quintessenza e la Fraternita di Misericordia di San Piero Patti, la Libreria Capitolo 18 di Patti, la Consulta Giovanile di Sant’Angelo di Brolo, con il contributo e il patrocinio del comune di San Piero Patti, e il gratuito patrocinio del Cesv.

Il centro antiviolenza presente e operativo nel territorio provinciale oramai dal 2012, anche quest’anno, nella giornata internazionale dedicata alla violenza, si occupa di organizzare e promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione, per la popolazione tutta in generale, per le scuole in particolare.

Il programma prevede: una diretta Facebook sulla pagina dedicata dell’associazione per le ore 18.00, in cui interverranno diversi autorevoli lettori, ciascuno dei quali proporrà un libro inerente il tema della violenza di genere e del rispetto tra i generi.

Le proposte di lettura avranno lo scopo di far riflettere sul rapporto tra i sessi e sugli aspetti culturali che incidono sul continuo perpetrarsi della violenza sulle donne. Chiunque vorrà potrà collegarsi e partecipare attivamente con interventi e richieste di approfondimento.

Saranno inoltre organizzate delle installazioni e riflessioni riguardanti le “Identità Violate”.

Nello specifico sarà anche realizzata una panchina rossa da artisti appartenenti all’associazione “Quintessenza” di San Piero Patti, che prenderà definitivamente posto nel centro del paesino nebroideo.

La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo oramai riconosciuto del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. E’ il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso una consapevolezza urgente e necessaria, collocato in una piazza, in un giardino pubblico, davanti ad una scuola, a un museo o in un centro commerciale, mantenendo così viva una presenza.

“Identità violate” nel caso specifico, è un omaggio all’opera pittorica realizzata nel 2012 dall’artista pattese Eyris Crimson da cui prende spunto e si ispira. Essa vuole raccontare di tutte quelle donne che non hanno avuto voce e che, succubi e impotenti, hanno vissuto una vita ai margini della propria dignità, della speranza e della felicità.

Inoltre per un maggior coinvolgimento della cittadinanza verranno create altre installazioni per le vie del paese che serviranno a riportare l’attenzione su un tema sempre di attualità.

Per creare una società in cui non vi siano più abusi sulle donne, occorre prima di tutto educare all’amore, al rispetto fra i generi, e all’amore verso se stessi indistintamente dal sesso, solo così si potrà creare una società lontana dalla violenza in ogni sua forma. Le attività di sensibilizzazione saranno realizzate anche presso il Comune di Sant’Angelo di Brolo, in collaborazione con la Consulta giovanile.

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto dei DCPM emanati in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19.