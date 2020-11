Capo d’Orlando – Da domani operative le strisce blu: servirà indicare il numero di targa

Tornano operativi da domani i parcheggi a pagamento nel centro cittadino di Capo d’Orlando.

Il contratto siglato con la ditta Ditech Srl di Tarquinia prevede alcune novità sostanziali per i fruitori del servizio: intanto, per effettuare il pagamento, non sarà più necessario digitare il numero dello stallo, bensì i tre numeri presenti sulla targa dell’auto. Sarà quindi possibile spostarsi da uno stallo all’altro nell’arco orario per cui si è pagato senza ulteriori passaggi.

Entro la prossima settimana, poi, sarà nuovamente operativa l’applicazione per pagare con carta di credito o PostePay direttamente dallo smartphone. Sarà inoltre possibile effettuare un abbonamento giornaliero da 5 euro durante il periodo invernale e da 8 euro al giorno quello estivo.

Proprio nel periodo da 15 giugno al 15 settembre, infine, la sosta a pagamento si concluderà alla 22 e non alle 23.