Coronavirus – 175 gli attuali positivi a Barcellona, 90 a Milazzo. I casi nella Valle del Mela

Otto nuovi casi di positività al Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto, una guarigione per un totale che sale a 175 attuali contagiati. Sono sempre quattro le persone ricoverate in ospedale. E intanto lunedì riaprono le scuole dopo due settimane di chiusura a seguito di apposita ordinanza sindacale. A Milazzo ci sono tre guariti, ma anche quattro nuovi positivi che portano il dato complessivo a quota 90.

A Torregrotta gli attuali positivi sono adesso 28 con 80 persone in isolamento fiduciario. All’istituto comprensivo è stata sospesa la didattica in presenza.

A Pace del Mela i casi salgono a 19. Diciassette le persone in isolamento fiduciario, mentre due sono i ricoverati in ospedale. E intanto si attendono sviluppi su alcuni casi di positività rilevati in laboratori privati.

Sedici i positivi a Villafranca Tirrena, tutti in isolamento fiduciario. A Monforte San Giorgio, in via precauzionale, da lunedì e fino a venerdì’ prossimo sospese le attività scolastiche in presenza.

A Santa Lucia del Mela prorogata fino a mercoledì la chiusura delle scuole. Ieri si è registrato il caso di positività di una insegnante della scuola primaria. In isolamento i bambini di una classe. Adesso i positivi totali sono cinque con 78 persone in isolamento domiciliare. E lunedì, dopo apposita sanificazione e test al personale, riaprirà l’asilo nido.