Coronavirus – S. Agata Militello, 32 i positivi accertati. Test rapido positivo per uno studente del comprensivo 2

Sono 32 gli attuali positivi accertati con tampone molecolare nel comune di S. Agata Militello. Inoltre altre 5 persone sono risultate positive al test rapido e sono già state sottoposte a tampone molecolare per il riscontro.

Tra queste c’è anche uno studente dell’Istituto comprensivo n. 2 “G. Marconi” e per questo motivo, in via preventiva, è stata concordata tra la dirigente scolastica, Giusy De Luca e l’amministrazione comunale la sospensione dell’attività didattica nella scuola primaria e

secondaria dei plessi di Via Zito, Piazza Don Bosco e Via Piana per la giornata di oggi 12 novembre. Scattati tutti i protocolli sanitari del caso.

Con ordinanza contingibile e urgente n. 79 del 10 novembre 2020 emanata dal Sindaco del Comune di Sant’Agata di Militello, tutti i plessi dell’Istituto che ricadono nel comune di S. Agata, sono stati chiusi per operazioni di sanificazione, che verranno eseguite venerdì 13 novembre, con conseguente sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza.