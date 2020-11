Torrenova, l’asilo nido di Serro Coniglio si rifà il look. Già avviati i lavori

Sarà completamente demolito e ricostruito ex novo secondo le più moderne tecniche di costruzione e sicurezza degli edifici scolastici, l’asilo di c.da Serro Coniglio a Torrenova.

Le opere di rifacimento sono state rese possibili grazie al finanziamento di 900.000,00 euro ottenuto dal Comune di Torrenova nell’ambito del PO FESR 2014/2020 – Asse 10 Azione 10.7.1 finalizzata alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Dopo la procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ECOEDIST s.r.l., di Brolo alla quale è stata già consegnata l’area di cantiere e che, pertanto, ha già avviato i lavori.

“La scelta di ricostruire il plesso scolastico nello stesso luogo storico è frutto della volontà dell’amministrazione di mantenere la tradizione di una struttura scolastica che ha da sempre avuto un forte ruolo centrale e sociale.” ha commentato il sindaco Salvatore Castrovinci, ricordando come il plesso sia immerso nel verde, a contatto con la natura e l’aria pulita e come, da decenni, rappresenti un punto di riferimento umano e formativo per i residenti della contrada.