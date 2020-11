Nuovo Dpcm – La Sicilia è in area arancione, ecco quali sono le misure da rispettare

Adesso è ufficiale: la Sicilia è stata inserita nell’area “arancione” dall’ordinanza firmata dal ministro della Sanità, Roberto Speranza.

Lo ha annunciato questa sera il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Nell’area arancione, con criticità medio-alta, c’è anche la Puglia.

Ecco le misure da rispettare nell’isola fino al 3 dicembre (anche se il premier Conte ha specificato che il quadro epidemiologico sarà valutato nel frattempo, in vista di una modifica dell’area, che avverrebbe con ordinanza del ministero della Salute):

Limiti agli spostamenti

Da venerdì sarà vietato circolare tra le ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Raccomandazione anche ad evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.

Chiudono bar e ristoranti

A partire da venerdì saranno chiusi bar e ristoranti, che potranno effettuare solo attività di asporto fino alle 22 (mentre nelle aree gialle restano aperti fino alle 18). Si potrà andare a ritirare il cibo da asporto dunque, ma solo fino alle 22 e con il divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze del locale. Fanno eccezione autogrill e punti di ristoro degli ospedali e gli aeroporti. Restano aperti i negozi al dettaglio e attive le mense.

Scuole

La didattica a distanza continua ad applicarsi obbligatoriamente alle sole scuole superiori, con la possibilità di proseguire invece in presenza fino alla terza media. Salvi, invece, parrucchieri e centri benessere, mentre – come del resto in tutte le regioni – arriva lo stop per musei e mostre, la chiusura dei centri commerciali nei weekend e il coprifuoco alle 22.

Trasporti pubblici

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.