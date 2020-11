Serie D: rinviata a data da destinarsi la partita Gelbison-Città di Sant’Agata

La partita valida per la quinta giornata del campionato nazionale di serie D Gelbison-Città di Sant’Agata è stata rinviata a data da destinarsi.

Così ha deciso la Lega Nazionale Dilettanti. Nel frattempo continua a ritmo serrato il programma della serie D con gli incontri del secondo turno infrasettimanale stagionale dei Gironi A e C (8° giornata) oltre i recuperi della 4° e 5° giornata degli altri raggruppamenti fissati per domani mercoledì 4 novembre alle 14.30. Due i posticipi di orario: Bra-Sanremese prende il via alle 15.00, Virtus Bolzano-Chions alle 15.30. Un cambio di campo, Puteolana-Altamura si disputa al “Giraud” di Torre Annunziata.

Dodici partite sono state rinviate a data da destinarsi per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Tra queste c’è la partita del girone I e cioè Gelbison-Città Sant’Agata. Le seguenti gare sono state rinviate per la decorrenza dei termini di isolamento fiduciario stabilito dalle Asl competenti, a seguito di contagi accertati la scorsa settimana così come previsto dal protocollo sanitario.

Girone A: Città di Varese-Vado, Borgosesia-Legnano (8^giornata)

Girone C: Montebelluna-Belluno, Union San Giorgio Sedico-Union Feltre (8^giornata)

Girone D: Real Forte Querceta-Lentigione (4^ giornata)

Girone E: San Donato-Tavarnelle-Scandicci (3^ giornata)