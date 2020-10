Coronavirus – Galati Mamertino, sfora quota 100 il numero dei positivi accertati

Sono 110 i casi di coronavirus accertati con tampone molecolare.

Continua, dunque, a salire il numero dei contagiati ed pare destinato a crescere ancora. Ieri su 48 test rapidi eseguiti, 11 sono risultati positivi.

Il sindaco Nino Baglio si è rivolto alle autorità competenti per chiedere a gran voce un’ambulanza medicalizzata a servizio dell’utenza galatese che in questo momento conta oltre 500 persone in isolamento.

Ieri inoltre una persona è stata ricoverata al Policlinico di Messina, per sintomi severi da Covid 19

“Ringrazio S.E. il prefetto di Messina e l’ASP 5 per la grande disponibilità che stanno dimostrando verso la nostra comunità in questo difficile momento.” ha dichiarato Baglio.

” A seguito della nostra richiesta ci è stato comunicato ufficialmente che da domani, 15 ottobre, il servizio di Guardia Medica a Galati Mamertino sarà attivo H24 fino alla cessazione dell’emergenza.” dice il primo cittadino.