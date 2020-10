S. Stefano Camastra, terrore tra le fiamme ieri. Salvo per miracolo un ispettore forestale

E’ stato grazie al tempestivo intervento ed al sangue freddo degli uomini della Forestale di Mistretta, coordinati dal comandante Nello Giordano, se ieri pomeriggio si è evitata la tragedia a S. Stefano di Camastra. La squadra è riuscita, infatti, a salvare un ispettore che era rimasto intrappolato su un mezzo di servizio avvolto dalle fiamme.

L’agente stava rientrando da c.da Petraria, dove si era recato con gli altri colleghi per domare le fiamme nel vasto incendio che ieri ha tenuto col fiato sospeso la comunità stefanese per ore. Era da solo a bordo di una jeep. Mentre viaggiava in direzione monte-mare sulla stradina che conduce fino ad una proprietà privata, a pochi metri dall’imbocco per la S.S.113, le fiamme, che si sono levate altissime divorando la vegetazione sul ciglio dalla strada, hanno improvvisamente avvolto il mezzo in movimento.

Inutile il tentativo del forestale di scendere rapidamente del mezzo, che ha subito preso fuoco e nel quale è rimasto pericolosamente intrappolato. Il particolare sistema di sicurezza di cui è dotata la Jeep, infatti, a causa del forte calore è andato in blocco, impedendo all’uomo di scendere.

Fortunatamente, in quel momento sopraggiungevano gli operai forestali di Mistretta, a bordo di un’autobotte, di ritorno dall’intervento effettuato proprio in c.da Petraria che, senza pensarci due volte, si sono coraggiosamente lanciati nel salvataggio dell’ispettore, sbloccando lo sportello e facendolo mettere in salvo.

L’uomo, immediatamente soccorso, è stato condotto presso il locale PTE. Per puro miracolo se l’è cavata “solo” con un’ustione alla mano, che gli è stata medicata dai sanitari.

Nel link in basso, le immagini dello spegnimento della jeep del Corpo Forestale, che è andata totalmente distrutta.

https://www.facebook.com/watch/?v=788793888630874