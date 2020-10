Catania – Frase shock della leghista Maraventano: “Non esiste più la mafia sensibile e coraggiosa di un tempo”

E’ polemica per le le dichiarazioni dell’ex senatrice leghista Angela Maraventano che ieri, a Catania, durante un comizio, aveva sostenuto che non esiste più la mafia «sensibile» e «coraggiosa» di un tempo.

«E’ stata una frase infelice dettata dalla rabbia e dal momento terribile che sta vivendo il nostro paese ma io mi sono sempre battuta contro tutte le mafie, a cominciare da quella nigeriana», ha detto l’ex senatrice della Lega ed ex vice sindaco di Lampedusa commentando le polemiche seguite al suo intervento.

«Ho voluto solo scuotere le coscienze della gente – aggiunge – sul fatto che stiamo assistendo a una “invasione” da parte dei migranti, con un governo complice. Ma tutto questo non vuol dire certamente che sono a favore della mafia, per me parla la mia storia».