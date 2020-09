Tra le iniziative per celebrare il 95esimo anniversario del giorno in cui il comune paladino cessò di essere una frazione di Naso, la presentazione del libro di Maria Elena Minciullo dal titolo “Turista per il Capo”, edito da Pungitopo.

Nel video le interviste all’autrice Maria Elena Minciullo, all’ex assessore al turismo Sara La Rosa e a Carlo Sapone, responsabile della biblioteca di Capo d’Orlando.