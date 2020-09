Patti – Alunna positiva al Covid, tutti negativi i 38 tamponi al liceo “V. Emanuele”

Con una diretta Facebook, com’è solito fare per avvisare tempestivamente i suoi concittadini, il sindaco di Patti, Mauro Aquino, ha comunicato che sono risultati tutti negativi i 38 tamponi eseguiti ieri mattina sui contatti dei 3 soggetti positivi.

Come si ricorderà, lo scorso sabato, una coppia di Patti è risultata positiva al Covid-19, cosi come la figlia, che frequenta il liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti.

Da qui la scelta da parte del Dirigente Scolastico, Marinella Lollo, in raccordo con le Autorità Sanitarie, di disporre che tutte le classi del plesso di Via Trieste svolgano, in attesa dell’esito dei tamponi che saranno effettuati domani, attività didattica a distanza.

Ieri sera, in attesa dei risultati dei tamponi, nel corso del tg ci siamo collegati con la professoressa Marinella Lollo:

Trattandosi di una misura di natura solo precauzionale, i familiari degli alunni non dovranno attenersi ad alcun protocollo particolare, ad eccezione dei familiari degli alunni frequentanti la medesima classe del soggetto risultato positivo, che devono invece permanere in isolamento fiduciario fino all’esito dei tamponi.

La notizia dei risultati dei tamponi negativi effettuati sugli studenti, cosi come sui docenti fa tirare un sospiro di sollievo al liceo pattese, che ora guarda con ottimismo al futuro e prestando il più possibile attenzione ai comportamenti quotidiani per minimizzare i rischi di contagio.