Diffusione della nota dei medici di Barcellona: l’ASP5 attiva l’Ufficio disciplina e non solo

Si prospettano verifiche per chi ha reso pubblica, consegnandola alla stampa, la nota interna sottoscritta di dirigenti Medici dell’Ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il direttore generale Paolo La Paglia infatti, ha comunicato che “in relazione all’articolo di stampa, pubblicato in data odierna da un quotidiano a larga diffusione, che riporterebbe il contenuto di una nota interna del 18/9/2020 a firma di Dirigenti Medici in servizio presso il P.O. di Barcellona PG, l’ASP di Messina ha attivato l’Ufficio di Disciplina per valutare l’eventuale sussistenza di violazione dei regolamenti aziendali interni.”

Ma la verifica non si ferma al solo ufficio disciplina “Gli atti sono stati inviati anche alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Messina e di Barcellona PG” scrive il direttore generale “per valutare gli eventuali profili d’illiceità penale e individuare i possibili soggetti responsabili.”