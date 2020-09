S. Agata Militello: Federica Vinci “chiamata da Barack Obama”

E’ iserniana di nascita, ma nelle vene della 27enne Federica Vinci, co- presidente del partito paneuropeo Volt Italia, scorre sangue santagatese. La giovane figlia del compianto e noto manager Eugenio Vinci, scomparso in circostanze tragiche il 13 agosto dello scorso anno in Croazia, è una delle due donne italiane – l’altra è Anna Ascani, 33 anni, umbra, viceministro dell’Istruzione e vicepresidente del Partito democratico – chiamate dalla “Obama Foundation Leaders” nel team dei 35 leader emergenti al mondo.

Il programma della fondazione, istituita dall’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama insieme a sua moglie Michelle nel 2014, giunto alla sua terza edizione, punta a scovare giovani leader nel mondo governativo, della società civile e del settore privato che abbiamo espresso una indiscussa passione per il servizio pubblico, l’innovazione, la propria comunità.