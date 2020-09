Ficarra – Finanziamento di cinquemila euro per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca

Dopo aver presentato domanda di partecipazione al Fondo Emergenze Imprese-Biblioteche (D.M. n. 267 del 04/06/2020), il Comune di Ficarra risulta nell’elenco dei beneficiari – tabella del Decreto Direttoriale del 20 agosto 2020, con un contributo pari a 5000,95€.

Il personale sta provvedendo all’anticipazione delle somme per l’acquisto dei nuovi libri, che andranno ad incrementare ulteriormente la biblioteca ficarrese, che già dispone di un buon patrimonio librario, con più di 6.000 volumi.

L’approfondimento e la lettura, in una società dove tutto è più veloce attraverso i social network, sono fondamentali per stimolare la voglia di conoscenza.

Leggere un libro, all’interno di una famiglia, di una scuola, è una scelta strategica per investire sulle nuove generazioni. I luoghi della lettura e i libri devono diventare sempre più un pezzo fondamentale della nostra società.

Particolarmente soddisfatto l’Assessore alla cultura, prof. Mauro Cappotto, che negli anni del suo mandato ha fatto della cultura il punto di forza dello splendido borgo nebroideo.