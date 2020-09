Barcellona P.G. – Surgelati trasportati a quasi 20 gradi in più, denunciati conducente e titolari

I poliziotti del distaccamento polizia stradale di Barcellona hanno sequestrato due quintali di prodotto surgelato trasportati a bordo di un mezzo ritenuto non idoneo.

La merce – pesce, pizze, gelati legumi, risotti, rustici – il cui trasporto con sistema di temperatura controllata avrebbe dovuto essere al di sotto dei 18 gradi, era conservata ad una temperatura di poco inferiore allo zero.

I poliziotti hanno pertanto proceduto al sequestro ed il conducente del mezzo e i titolari delle ditte di trasporto e di distribuzione sono stati denunciati per aver detenuto e trasportato, per immetterli in commercio, alimenti pericolosi per la salute pubblica.

In un altro contesto la squadra mobile della Questura di Messina ha arrestato Luca Isola, 26 anni, di Messina. Si contesta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perchè è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina che teneva nella tasca dei pantaloni. Dopo la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati altri 17,33 grammi di cocaina e poi dentro una boccia di vetro anche alcuni grammi di marijuana.

I poliziotti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale generalmente usato per il confezionamento delle dosi e 1410 euro ritenuti provento di attività illecite. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione della direttissima.