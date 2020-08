Capo d’Orlando – Interrogazione di Gazia e Liotta sul posizionamento di una stazione radio base in c.da Scafa

I consiglieri comunali di Capo d’Orlando Sandro Gazia e Linda Liotta hanno presentato un’interrogazione urgente riguardo l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile in c.da Scafa Alta.

Il nocciolo della questione, sostengono i due consiglieri, è che la zona in questione non risulta essere compresa nelle zone indicate nel piano di localizzazione degli impianti, nei quali è possibile l’installazione. L’interrogazione sarà presentata nel prossimo consiglio comunale.

“I sottoscritti Sandro Gazia e Teodolinda Liotta, Consiglieri comunali,

premesso che :

– In data 27/04/2020 è stata presentata al Comune di Capo d’Orlando (ME) Istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) per l’installazione di una antenna per telefonia mobile in località Scafa Alta;

– In data 09/04/2020 l’ARPA SICILIA ha rilasciato il parere tecnico previsionale favorevole prot. n. 0015955/2020;

– In data 23/04/2020 il Comando Corpo Forestale di Messina ha rilasciato Autorizzazione prot. n. 0033552;

– In data 26/05/2020 il Genio Civile di Messina ha rilasciato Autorizzazione prot. n. 20200019252 ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 della Legge 64/74);

– In data 15/07/2020, sono iniziati i lavori per l’installazione della Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile in Contrada Scafa Alta ( Foglio n. 8, Mapp. n. 983)

considerato che :

– Con delibera di Consiglio comunale n°82 del 07/09/2005 il Comune di Capo d’Orlando si è dotato di un Regolamento per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione ed il controllo dei campi elettromagnetici;

– Il comma uno dell’art. 6 di tale regolamento prevede che ad opera dell’U.T.C. venga redatto un Piano di Localizzazione degli Impianti, allo scopo di individuare gli immobili e loro collocazione in conformità con le caratteristiche prescritte dallo stesso Regolamento e le destinazioni del territorio previste dal PRG;

– Con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio comunale, n°17 del 25/02/2006, veniva approvato il Piano di localizzazione di cui all’art. 6 del succitato Regolamento;

– Tale piano di localizzazione prevede una Zona A nella quale non è possibile installare nessun tipo di impianto e contestualmente individua tre zone di proprietà comunale, nelle quali è possibile installare, previa relativa autorizzazione comunale, sia nuovi impianti, sia rilocare quelli esistenti in contrasto con il Regolamento;

– Regolamento e Piano di localizzazione furono impugnati da Azienda nazionale del campo telecomunicazioni con ricorso numero 592/2013 presso il TAR Sicilia sez. staccata di Catania;

– Il TAR Sicilia, con sentenza del 21 marzo 2013, accolse l’istanza cautelare e sospese l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando la trattazione di merito all’udienza dell’aprile 2016;

– Nella trattazione di merito del 7 aprile 2016, nella quale il Comune di Capo d’Orlando non si è costituito in giudizio, il TAR Sicilia ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, avverso Regolamento e Piano di localizzazione;

– Da ricerche effettuate presso l’ufficio legale del Comune, ad oggi, non sono state rese note ulteriori sentenze che inficino il Regolamento ed il Piano di localizzazione a suo tempo approvati.

ritenuto che:

In data 27/04/2020, quando è stata presentata al Comune di Capo d’Orlando (ME) l’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) per l’installazione di una antenna per telefonia mobile in località Scafa Alta, era, come è tuttora vigente, sia il Regolamento che il Piano comunale di localizzazione degli impianti;

La zona di Scafa Alta non risulta essere compresa nelle tre zone indicate nel piano di localizzazione degli impianti, nella quali è possibile l’installazione.

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,

I sottoscritti Consiglieri comunali interrogano la S.S. per sapere e/o conoscere se Ella non ritenga, verificata l’effettiva vigenza ed efficacia del Regolamento e del Piano di localizzazione, di dover tempestivamente intervenire per ordinare l’immediata sospensione di tutti i lavori in essere per il posizionamento di un impianto radio che avviene in palese violazione del Regolamento e del Piano di localizzazione comunali.