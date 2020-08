Brolo – Al via i lavori in vista della riapertura della scuola, ottenuto finanziamento di 28mila euro

In vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, sono stati avviati a Brolo gli interventi di edilizia scolastica nei plessi della scuola dell’Infanzia di Piazza Annunziatella, della Primaria di via Roma e Secondaria di primo grado di via Libertà.

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto, dopo aver presentato la propria candidatura sulla piattaforma informatica del Ministero dell’Istruzione, ha ottenuto un finanziamento di 28mila euro per l’esecuzione di interventi di edilizia leggera richiesti dalla stessa Istituzione scolastica.

I lavori sono finalizzati all’adeguamento e all’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche nell’ottica della prevenzione e del contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Abbiamo affidato e avviato i lavori per adeguare i plessi scolastici prima del 14 settembre, data di apertura indicata dal Ministro all’Istruzione”, dichiara il Sindaco Laccoto. “Obiettivo dell’Amministrazione è garantire tutti i servizi necessari agli studenti e alle famiglie per la ripresa puntuale dell’attività didattica in presenza e in sicurezza”.

L’Assessore all’Istruzione Maria Vittoria Cipriano, particolarmente attenta al rispetto delle procedure per lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, afferma che “far ripartire la scuola, nel rispetto delle indicazioni sanitarie, è una priorità assoluta per il benessere socio-emotivo degli studenti e di quanti lavorano alla loro formazione. La didattica a distanza è una buona risorsa, ma non basta. Con separate procedure è necessario che le Istituzioni collaborino per sostenere un nuovo percorso didattico-formativo degli studenti, soprattutto dei più piccoli”.