Vertice in Prefettura, più controlli sul rispetto delle misure anti-Covid19 – video

Aumentano i casi di coronavirus in Italia e scattano le direttive inviate ai Prefetti dal Gabinetto del Ministro dell’Interno per contrastare la diffusione del virus e assicurare il rispetto delle misure anti-covid. Di questo si è discusso nella riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, a cui hanno preso parte oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Vice Sindaco del Comune di Messina e i Sindaci dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Letojanni, Lipari, Milazzo, Patti, Sant’Agata Militello e Taormina.

Il Prefetto ha fatto riferimento all’ordinanza del 16 agosto scorso con la quale il Ministro della Salute ha sospeso il ballo nei locali al chiuso e all’aperto, compresi lidi, stabilimenti balneari spiagge e piazze e ha disposto l’obbligo, dalle 18,00 alle 06,00 di usare le mascherine anche all’aperto, sia negli spazi fuori dai locali aperti al pubblico e che negli spazi pubblici come piazze, vie, lungomari, dove più elevato è il rischio assembramenti. Il prefetto ha preannunciato l’imminente adozione da parte del Questore di una ordinanza finalizzata a intensificare l’attività di controllo interforze già in atto. Fanno fatica gli Amministratori locali a far comprendere a cittadini e turisti l’obbligatorietà di indossare la mascherina, ma si sono impegnati a svolgere controlli mirati, compatibilmente con le risorse a disposizione dei Corpi di Polizia Municipale. In questo senso saranno coinvolte anche le Associazioni di volontariato. Il Prefetto dal canto suo richiamerà l’attenzione di tutti i Sindaci della provincia e dei Comandanti delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale per sensibilizzarli sulla necessità di garantire il rigoroso rispetto delle recenti disposizioni anti COVID anche a bordo dei mezzi di navigazione e all’interno delle strutture portuali.