Coronavirus – 37 nuovi casi in Sicilia, effettuati quasi 3000 tamponi

Ci sono 37 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, come riporta il bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Il totale degli attuali positivi nell’isola si attesta adesso a 790.

Effettuati 2.982 tamponi delle ultime 24 ore, che hanno svelato 10 nuovi casi a Palermo, 9 a Ragusa, 7 a Messina e Catania e quattro a Siracusa.

Per quanto riguarda la provincia di Messina i dati fanno riferimento ai quattro nuovi casi a Sant’Agata, ad uno di San Fratello e ai due dell’isola di Panarea.

Fortunatamente non vi è alcun decesso e ci sono ben 13 guariti. 49 i ricoverati in ospedale, di cui 8 in terapia intensiva.