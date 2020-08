Coronavirus – Ufficiale la chiusura delle discoteche in tutta Italia. Obbligo di mascherina dalle 18 alle 6

Stop alle deroghe delle Regioni: come anticipato in precedenza, le discoteche di tutta Italia dovranno chiudere, almeno fino al 7 settembre. Alle attività costrette allo stop sarà riconosciuto un sostegno economico. E’ quanto si evince dopo l’incontro tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

Inoltre, dalle 18 alle 6 del mattino mascherine obbligatorie nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori.

Per i presidenti di Regione non sarà possibile allargare le maglie delle decisioni del governo per quanto riguarda la chiusura delle discoteche ma sarà consentito, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, adottare ulteriori misure restrittive.