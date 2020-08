Rimozione autocarro a Santa Carrà – Riaperta la SS113 tra Capo d’Orlando e Brolo

È rimasta chiusa tra le 11:30 e le 13:00 di oggi la Strada Statale 113, nel tratto compreso tra i comuni di Capo d’Orlando e Brolo.

Una autogrù di una ditta barcellonese si è infatti recata in località Santa Carrà per procedere alla rimozione dell’autocarro coinvolto in un incidente intorno alle 8:30 di stamattina (qui la notizia).

Gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, Naso e Brolo hanno già provveduto, ognuno nel proprio territorio, a riaprire la strada al transito veicolare, che è già ripreso regolarmente.