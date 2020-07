Basket, Serie B – La Cestistica Torrenovese riparte da Giorgio Galipò – VIDEO

Dopo la firma di coach Peppe Condello la Cestitstica Torrenovese ieri ha comunicato l’ingaggio dal playmaker orlandino classe 1999 Giorgio Galipò.

Cresciuto nelle giovanili dell’Orlandina Basket, nel 2016, a soli 16 anni, esordisce in Serie A contro la Virtus Bologna, e nella stagione 2017/18 viene gettato nella mischia per ben quattro volte da coach Gennaro Di Carlo in Basketball Champions League.

Il giovane orlandino, reduce dalle stagioni a Caserta e Vicenza, torna “a casa” con tanta voglia di mettersi in mostra e di aiutare Torrenova a mantenere la categoria.