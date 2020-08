Barcellona – Auto in fiamme sul lungomare di Spinesante (Aggiornamento)

E’ successo intorno alle 22,00. Un uomo a bordo di una Ford Focus stava transitando sul Lungomare di Spinesante, a Barcellona Pozzo di Gotto, quando si è accorto che dal cruscotto dell’auto fuoriusciva del fumo. Rendendosi subito conto di quanto stava per accadere, ha cercato di accostare la sua auto in uno spiazzo attiguo al monumento a San Francesco di Paola, più lontano possibile dalle vetture già parcheggiate. Gli altri automobilisti hanno dal canto loro messo al sicuro i loro mezzi e sul Lungomare si sono formate code. Sul posto sono quindi giunti i Vigili del Fuoco di Milazzo che hanno domato l’incendio, provvedendo alla messa in sicurezza. A causare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito.