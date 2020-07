Meteo, in arrivo afa e umidità. Punte di 38° in Sicilia

Dopo l’afflusso di correnti leggermente più fresche di origine atlantica, la Sicilia sarà interessata dell’alta pressione, con una lunga fase di tempo generalmente stabile e soleggiato con caldo man mano più intenso ed afoso, specie lungo le aree costiere.

Le temperature, come si evince dal sito centro Meteosicilia.it, in avanti saranno in graduale ed ulteriore aumento, con punte, lungo le aree interne, che potranno raggiungere i +37 °C. Fino a mercoledì ci saranno condizioni atmosferiche prettamente estive ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli o assenti, con tendenza a divenire di brezza lungo le aree costiere, mitigando la calura estiva, ma a causa dell’incremento dei tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera, si avvertirà una maggiore sensazione di disagio dovuto al caldo afoso.

Sulle aree interne si prevede un graduale ed ulteriore incremento termico con i valori delle temperature massime che potranno raggiungere i +37 °C/+38 °C. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi.