Assistenti agli studenti disabili, la Fiadel annuncia iniziative eclatanti

Si è svolta questa mattina la manifestazione regionale degli assistenti igienico alla persona che hanno perso il posto di lavoro a causa del parere del Cga che attribuisce tale competenza al personale Ata.

Nel corso della manifestazione e’ intervenuto il sindaco della Città Metropolitana di Messina Cateno De Luca per sostenere la causa dei cento lavoratori messinesi che da marzo sono senza lavoro e in difesa del diritto allo studio dei alunni diversamente abili. Nel corso della manifestazione una delegazione di lavoratori in rappresentanza delle città di Palermo, Messina, Catania, Gela e Caltanissetta sono stati ricevuti dal dirigente generale alla famiglia Rosolino Greco; ha comunicato che l’assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone due giorni fa ha inviato una nota alla giunta regionale con la quale in buona sostanza si adegua e conferma il parere del Cga.

Il dirigente ha comunicato– dichiarano i sindacalisti Clara Croce’ e Gianluca Gangemi – che le città metropolitane potranno soltanto presentare dei progetti per attività extrascolastiche e che gli enti locali sono esclusi da ogni finanziamento. La giunta regionale ha apprezzato il documento dell’assessore Scavone, ma la Fiadel non ci sta ed ha stigmatizzato l’assenza al tavolo dell’assessore. “Presenteremo la nostra proposta e mobiliteremo I lavoratori. Troppo comodo tagliare i servizi sui disabili e lasciare nella disperazione migliaia di lavoratori e i ragazzi disabili senza alcuna assistenza specializzati. In altre regioni il servizio non viene garantito dal personale Ata, perchè l’Assessore si è arreso? E perchè non stanzia adeguata risorse per il servizio trasporto?