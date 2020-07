Francesco D’Uva: “Non cambio idea, l’hotspot va chiuso!”

Non intendo usare la stessa tattica che utilizza il sindaco Cateno De Luca per capovolgere la realtà dei fatti, ma questo voglio chiarirlo una volta per tutte. Alzare polveroni e fare teatrini per deviare l’attenzione non è mio costume, né dei colleghi del MoVimento 5 Stelle. Noi lavoriamo per le soluzioni, assumendoci la responsabilità di ogni scelta e di ogni posizione politica.

Queste le dichiarazioni del deputato questore Francesco D’Uva, portaVoce del MoVimento 5 Stelle, in un posto sui Facebook.

“Sull’hotspot di Bisconte la mia, la nostra posizione è sempre stata la stessa e tale rimane. Ho avuto modo di ribadirlo anche al Viminale, che, dal canto suo, sul tema è al lavoro assieme alla prefettura. L’hotspot non garantisce le opportune condizioni di sicurezza, ragion per cui siamo sempre stati – e siamo tuttora – contrari alla sua presenza.