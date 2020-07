Amministrative di inizio Ottobre, le mosse politiche a Barcellona e Milazzo

A Barcellona Pozzo di Gotto c’è sempre attesa di conoscere quale posizione assumerà il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre prossimi.

Se ne saprà di più probabilmente nei prossimi giorni o settimane. Probabilmente da sola correrà Vox Italia. Insomma, al momento le due candidature ufficiali e sulle quali le rispettive coalizioni stanno lavorando sono quelle di Pinuccio Calabrò per il centrodestra e Antonio Mamì per il centrosinistra. Il resto è ancora da definire.

Su Milazzo, invece, l’Associazione “Città Libera” ha confermato la candidatura a sindaco di Maurizio Munafò, commerciante nel settore arredamenti. Prima dell’emergenza Covid-19 era stata manifestata un’intenzione che adesso prende il crisma dell’ufficialità. La decisione è scaturita dopo un ampio confronto con forze politiche e piattaforme civiche. L’Associazione ha anche annunciato di essere aperta a tutti i cittadini che vogliono partecipare al raggiungimento dell’obiettivo.

In passato, Maurizio Munafò è stato consigliere comunale per tre mandati, ricoprendo anche l’incarico di Vice Presidente del Consiglio e presidente di Commissione. Attualmente, oltre allo stesso Munafò, i candidati ufficiali sono Pippo Midili per il centrodestra, Giovanni Utano per il Movimento 5 Stelle, Lorenzo Italia con un gruppo civico e Antonio Messina con Città Siciliane per l’attuazione dello statuto.

A sinistra prende corpo la possibilità di una candidatura del consigliere Fabrizio Spinelli. Infine, si attende di conoscere le decisioni della Lega che probabilmente deciderà per la corsa in solitaria.