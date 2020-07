Ucria – Bambina cade dalla bici e batte violentemente la testa, trasportata in Elisoccorso al Policlinico

Nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, una bambina di 9 anni residente nel comune di Ucria, a seguito di una caduta in bicicletta, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, mentre percorreva una discesa in una strada del centro montano.

Viste le sue condizioni, la piccola è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Barone Romeo di Patti.

Qui il quadro clinico inizialmente non sembrava destare preoccupazione, purtroppo poi la situazione è peggiorata ed è dunque stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Si resta in attesa di ulteriori notizie.