ASP di Messina, nominato il responsabile delle prestazioni oncologiche a Barcellona

Si è svolto stamattina presso la sede della direzione generale dell’ASP di Messina un incontro tra il direttore generale Paolo La Paglia e il direttore della U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale di Taormina Dott. Francesco Ferraù, teso a pianificare le prestazioni di cure oncologiche erogate alla popolazione della fascia tirrenica; le attività ambulatoriali oncologiche dal giugno 2019 vengono svolte a Barcellona presso i locali dell’adiacente distretto sanitario di Barcellona, ma a breve verranno trasferite presso l’ospedale in locali più ampi e con maggiore possibilità di fruizione per l’utenza.

In via provvisoria, nelle more dell’emanazione del bando interno e del successivo conferimento dell’incarico di titolarità, è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Rossello Dirigente Medico Oncologo presso il P.O. di Taormina, l’incarico per assumere temporaneamente le funzioni di Responsabile della U.O.S. Oncologia del P.O. di Barcellona.

E’ intendimento della direzione generale, d’intesa con l’Assessore Regionale Ruggero Razza, ampliare da due a tre i giorni di attività oncologica all’Ospedale di Barcellona.