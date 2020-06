Barcellona, convenzione con Castroreale nel nome del teatro

Condividere progetti per amplificare le potenzialità del teatro “Mandanici” e dell’arena “Montecroci” di Barcellona e anche dell’arena “Castiglione” di Castroreale; esaltare le eccellenze artistiche locali. Questo è alla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dal sindaco di Barcellona Roberto Materia e dal sindaco di Castroreale Alessandro Portaro.

Si tratta di un accordo per puntare ad interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei due comuni. Nella convenzione è stato specificato come elemento fortemente caratterizzante per i due comuni sia la lingua “o meglio quello che rientra nella classificazione ufficiale dei dialetti italiani meridionali estremi”. A Castroreale c’è anche una scuola di recitazione e tra gli iscritti ci sono molti barcellonesi; non solo, ma il comune montano è anche proprietario di un immobile in passato adibito a teatro e che si vuole recuperare per far svolgere qui attività teatrali, non dimenticando anche l’area esterna del centro storico e cioè l’arena “Castiglione”, destinata di norma alla rappresentazione di eventi.

Per questi motivi i due comuni vogliono condividere proposte, sfruttando avvisi e bandi regionali e nazionali; il progetto culturale è ad ampio raggio, perché si vuole migliorare e qualificare anche il borgo montano e il centro storico dei due comuni. Nello specifico i due amministratori si sono impegnati a redigere un progetto in forma congiunta e coordinata che punti a spettacoli per i tre siti – il teatro e le due arene, nella speranza di far avvicinare il maggior numero di persone. Non mancherà anche l’impegno per la promozione della lingua dialettale che accomuna i due territori. La convenzione avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovata di anno in anno.