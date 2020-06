Palermo, Fratel Biagio Conte digiuna e prega contro le dipendenze

Da ben 13 giorni Fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità che a Palermo accoglie 1100 persone disagiate, prega, fa penitenza e digiuna in una grotta nell’entroterra siciliano, contro ogni forma di dipendenza.

Sulla pagina facebook “Speranza e pace – Fratel Biagio” è stato riportato l’appello lanciato ieri dal missionario “a tutti i responsabili di questa nazione d’Italia e a tutte le nazioni del mondo e a chi è chiamato, incaricato a tutelare la vita e la salute dei cittadini. Non possiamo permettere e acconsentire tutto ciò che fa male per sé e per gli altri. Perché non prendiamo l’esempio dei provvedimenti repentini messi in atto per contrastare dell’epidemia del virus? Per evitare il contagio e la morte, in pochissimo tempo sono state varate leggi restrittive, di non uscire di casa, con l’obbligo di non andare al lavoro, nei locali, pub, discoteche, in vacanza, in chiesa. Perché non si tutela la salute di ogni persona vietando il consumo e l’utilizzo di alcool, droghe leggere, delle sigarette, dei biglietti gioco delle scommesse con locali sempre aperti fino all’alba, autorizzati a vendere tutto ciò che fa male? E così aumentano gli incidenti con tantissimi morti e feriti per guida in stato di ebrezza; altrettanti morti per violenze e abusi vari nelle famiglie. E così continuiamo a riempire tribunali e carceri, non solo, ma anche Pronto Soccorsi e ospedali, perché i tanti schiavi di queste dipendenze negative si ammalano di malattie (polmonari, al cuore, ai vari organi, di tumore, malati di mente, depressioni, suicidi e schegge impazzite che mettono a rischio anche i tanti cittadini). – e conclude: “Non è giusto vivere così, questa società è malata, anzi queste piaghe delle dipendenze negative sono una continua e interminabile ’pandemia dell’egoismo’ che da anni sta contagiando tanti, tantissimi giovani e compromettendo e mettendo a rischio le nuove e future generazioni.”

Secondo l’agenzia Ansa Sicilia, Fratel Biagio, che si sta nutrendo solo di Eucaristia, nei giorni scorsi sarebbe stato male, ma si sarebbe ripreso e intende portare avanti il digiuno.