Gioiosa Marea, incendio in località Santo Stefano

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio, in località Santo Stefano di Gioiosa Marea.

Ha interessato il versante alto di ingresso del centro tirrenico, lato Messina; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, un elicottero della forestale e i canadair.

Per fortuna le fiamme, che hanno imperversato dal primo pomeriggio fino alle ore 18.00 circa, hanno interessato vegetazione e anche colture; come ci ha comunicato l’assessore alla protezione civile Giosuè Giardina, il fuoco ha lambito solo il muro di un immobile che non era abitato. Per il resto nessun altra conseguenza.