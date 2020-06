Tragico incidente a Messina, la 34enne Milena Visalli perde la vita in sella alla sua moto

Vittima della sua più grande passione, quella per le moto. Milena Visalli ha perso la vita stamattina in un tragico incidente stradale in via Consolare Pompea, a Messina.

Poco dopo le 9, nella zona di Pace, la 34enne, in sella a una moto Honda, si è scontrata con una Fiat Seicento guidata da un’altra donna.

Milena era appassionata di moto, sul suo profilo Facebook tante foto in sella alle due ruote, ed era anche impiegata in una concessionaria.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Traffico totalmente bloccato in entrambi i sensi di marcia della litoranea da Pace a Ganzirri vero nord e all’Annunziata verso il centro. La strada è stata chiusa nella zona dell’incidente.