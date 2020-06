Capo d’Orlando – Auto si ribalta sulla SP147, ferita la conducente

Un incidente autonomo si è verificato questo pomeriggio a Capo d’Orlando intorno alle 15.20 sulla strada provinciale 147, che porta al borgo di San Gregorio.

La giovane orlandina alla guida della Renault Modus, A.A di 33 anni, ha perso il controllo del mezzo che, dopo una brusca frenata, si è ribaltato. La ragazza è riuscita ad uscire dall’auto solo dal finestrino.

Nell’impatto la 33enne è rimasta ferita alla schiena. Sul posto il personale del 118 per prestare soccorso alla giovane e i Carabinieri della compagnia di Capo d’Orlando per stabilire le cause dell’incidente.