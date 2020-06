Tusa – Rimosso pericoloso masso pericolante sulla SS113

Operazione di rimozione di un masso, questa mattina nel tratto compreso tra Tusa e Milianni, al km 164,500 della SS113, nei pressi di un noto camping.

La rimozione è stata eseguita, con l’ausilio di un escavatore per i massi più grandi dai volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Stefano Camastra, coordinati dal comandante Nino Torcivia e in collaborazione con gli addetti Anas. Presenti anche agenti della polizia locale di Tusa

L’intervento si è reso necessario poiché il grosso masso, dopo i roghi delle scorsa settimana, divampati in quei luoghi, era diventato instabile, con pericolo per i veicoli in transito sul SS 113