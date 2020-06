Coronavirus – Guarito un 43enne al Policlinico di Messina

C’è una nuova guarigione dal Covid-19 comunicata ieri dal coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina.

Al Policlinico è stato dichiarato guarito e dimesso un uomo di 43 anni che, risultando ancora positivo, è asintomatico e pertanto è stato posto in isolamento domiciliare. Per facilitare la riorganizzazione della struttura ospedaliera di Viale Gazzi, sei pazienti affetti da Covid-19 sono stati trasferiti in altre strutture.

Al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto è stato inoltre ricoverato di nuovo un paziente proveniente da una struttura privata convenzionata che era stato dimesso da poco più di tre settimane. Il riepilogo complessivo dei ricoverati racconta di dieci pazienti che si trovano al Policlinico di Messina, quattro in terapia intensiva; quattro pazienti ricoverati al Papardo e dieci al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il numero delle persone guarite è schizzato intanto a 372 con le 148 guarigioni ospedaliere e 224 di pazienti posti in isolamento domiciliare. E intanto si è appreso che, nonostante la ripresa delle celebrazioni liturgiche, a causa del Covid-19 saltano purtroppo le tante processioni e manifestazioni di fede popolare che caratterizzano le estati alle nostre latitudini.