Un incidente stradale, con ogni probabilità autonomo, si è verificato questa mattina a Gioiosa Marea, intorno alle ore 6.

Il conducente dell’automobile, con a bordo quattro giovani, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di C.da Cicero a San Giorgio di Gioiosa Marea.

Due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Patti. Per uno di loro, il più grave, si è reso necessario il trasferimento all’Ospedale di Palermo.