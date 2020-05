Dissesto idrogeologico: a Frazzanò si completa intervento nel centro

Una serie di frane ha danneggiato, a partire dal 2009, le strade e i fabbricati del quartiere Timpa di Frazzanò. L’area interessata – densamente popolata, a monte di via Libertà, sede della scuola elementare e di diversi edifici – è classificata come R4, ossia di alto rischio e necessita di opere di consolidamento su tutto il versante.

E’ per questo che l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha velocizzato al massimo i tempi. La Struttura ha così espletato le procedure di gara per i lavori di messa in sicurezza. Al primo posto della graduatoria, con un ribasso del 27 per cento, la Macos Società Cooperativa di Agrigento.

Si tratta del secondo stralcio, quello che garantirà la messa in sicurezza di tutta l’area urbana. Il progetto prevede la realizzazione di paratie di pali, ma anche il ripristino e il completamento del sistema di raccolta delle acque.